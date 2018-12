Breuken in gezicht van keeper Michaelis van FC Volendam

VOLENDAM - Keeper Mitchell Michaelis van FC Volendam wordt geopereerd aan de verwondingen die hij vrijdagavond in zijn gezicht opliep na een botsing met Rafik Zekhini in het duel met FC Twente (1-2).

Michaelis liep bij die botsing een gebroken jukbeen en een verbrijzelde oogkas op. Hij wordt nu eerst geopereerd aan zijn jukbeen en daarna wordt gegekeken naar zijn oogkas. De keeper is in ieder geval geruime tijd uit de roulatie.

Lees ook: Michaelis naar ziekenhuis na forse botsing

Het is de tweede keeper van Volendam die dit seizoen hoofdletsel opliep. Eerder in het seizoen viel eerste keeper Jordi van Stappershoef al uit tegen Jong PSV met een hersenschudding. Hij heeft sinds die dag niet meer in het doel gestaan.

Michaelis werd tegen FC Twente vervangen door de jonge keeper Nordin Bakker. Het lijkt erop dat Bakker in de volgende wedstrijd tegen Roda JC zal starten, met Stan Zoetebier op de bank. Stan is de neef van oud-keeper Edwin Zoetebier.