Gestolen auto in vuur en vlam in Zaandam Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen

ZAANDAM - Een auto die aan de Havenstraat in Zaandam stond geparkeerd, is afgelopen nacht uitgebrand. De wagen was gestolen. Volgens ooggetuigen zou de brand zijn aangestoken.

Een ooggetuige beschrijft hoe er een andere auto stopte bij het doelwit. Binnen enkele minuten stond hij in lichterlaaie, waarna de aanstichter de nacht in vluchtte. De auto die in vuur en vlam stond, was niet meer te redden. Politie sluit brandstichting zeker niet uit, maar doet nog onderzoek.