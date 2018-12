Kaj Sierhuis na winst Jong Ajax: "Groot compliment aan de keeper"

AMSTERDAM - Kaj Sierhuis kon na afloop van de wedstrijd van Jong Ajax tegen Fortuna Sittard zijn glimlach niet verbergen. De goal tegen Fortuna Sittard betekende de winnende.

Jong Ajax speelde prima in de eerste helft, zo zag de trainer Michael Reiziger. "We hebben de vele kansen niet benut. De tegenstander was goed georganiseerd en de keeper redde een paar keer uitstekend."

Dat merkte ook aanvaller Sierhuis. "Ik moet Nick Olij een groot compliment geven voor alle reddingen die hij heeft gemaakt. Hij keepte een hele goede wedstrijd, daar had ik het lastig mee."

Lees ook: Jong Ajax verzuimt ruim te winnen van TOP Oss

Reiziger was bang dat zijn ploeg de voorsprong op het laatste moment toch weg zou geven. "Op het einde gooiden ze er nog een paar lange spitsen in. Daar zijn we goed mee omgegaan."