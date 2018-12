Henk ten Cate nog niet met pensioen: nieuwe klus in Abu Dhabi

ABU DHABI - Henk ten Cate kan er maar geen genoeg van krijgen. Kondigde de Amsterdammer eerst aan dat hij zou stoppen, nu is bekend dat hij toch weer een club gaat trainen: Al Wahda uit Abu Dhabi.

De laatste klus van Ten Cate was ook in de Verenigde Arabische Emiraten. In juni verliet hij Al-Jazira, na vierde te zijn geworden op het WK voor clubteams. Marcel Keizer volgde hem op.

Al Wahda staat vijfde in de Arabische Gulf League met achttien punten na twaalf wedstrijden. De achterstand op koploper Sharjah bedraagt tien punten. Ten Cates vorige werkgever Al-Jazira staat derde.