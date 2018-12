Deel dit artikel:













Straat vol rook in Den Helder door brand

DEN HELDER - In of bij een huis in de Anemonenstraat in Den Helder is vanavond brand uit gebroken.

In de straat hangt erg veel rook. De brand brak rond 22.15 uur uit. De brand ontstond in de keuken doordat de bewoner een pannetje met vet op het vuur had staan. Er raakte niemand gewond, maar er is wel behoorlijk wat schade. 💬 Whatsapp ons!

