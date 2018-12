Analist Arnold Mühren: "Jammer dat het doelpunt zo laat valt"

VOLENDAM - De sidekick bij FC Volendam tegen FC Twente was vrijdagavond niemand minder dan Arnold Mühren. De voormalig speler van beide ploegen vond de 2-1 nederlaag van de Volendammers niet onverdiend.

"Er zat nog wel wat in voor FC Volendam", zegt Mühren over de slotfase. "Jammer dat het winnende doelpunt zo laat viel (89e minuut, red.). Volendam had daardoor geen tijd meer om de 2-2 nog te maken."

Lees ook: FC Volendam verliest in slotminuten van FC Twente

Verdiende gelijkmaker

Halverwege stond het 0-1 door een doelpunt van Wout Brama. "Ik vond dat FC Volendam na rust de gelijkmaker verdiende. Die kwam er ook via Boy Deul, maar de nederlaag is uiteindelijk ook niet echt onverdiend. FC Twente heeft over het algemeen het betere van het spel gehad."

Strijd om de periodetitel

Mühren, die als speler ook successen beleefde bij Ajax, Manchester United en Ipswich Town, vindt het verlies vooral jammer voor de strijd om de tweede periode. "Als je vandaag wint, doe je mee in de periode. Nu wordt het een lastig verhaal." Na zes duels in deze periode staat de ploeg van Hans de Koning zevende. De achterstand op nummer één FC Den Bosch is vier punten.

Opgeheven hoofd

"Uiteindelijk is het zuur dat Volendam in de laatste minuten de wedstrijd uit handen geeft. Ze hebben niet goed gespeeld vóór rust, maar al met al kunnen ze met opgeheven hoofd terugkijken op deze wedstrijd", aldus de Volendammer.