Jong Ajax verzuimt ruim te winnen van TOP Oss

AMSTERDAM - Jong Ajax heeft gewonnen van TOP Oss. Op een natgeregend Sportpark De Toekomst was de ploeg van Michael Reiziger beter, maar veel gescoord werd er niet: 1-0.

De jonge Amsterdammers presteren dit seizoen wisselvallig, maar stegen vorige week boven zichzelf uit door in Enschede met 2-5 te winnen van FC Twente. TOP Oss ging daarentegen met 0-5 hard onderuit tegen Roda JC.

Kansen Ajax

Kaj Sierhuis was de Ajacied die het meest in het oog sprong in de eerste minuten van de wedstrijd. De aanvaller wist een paar keer te ontsnappen aan de Noord-Brabanders. Twee keer was keeper Nick Olij alert, een andere poging sprong van de voet van Sierhuis.

Alhoewel TOP Oss iets meer terugdeed kwamen de Amsterdammers niet echt in de problemen. Sterker, vijf minuten voor tijd zorgde Sierhuis voor de 1-0 voorsprong door een voorzet van Dani de Wit binnen te koppen. Daarmee komt een eind aan de doelpuntendroogte voor het talent: tegen NEC vorige maand scoorde hij voor het laatst.

In de tweede helft gaf de ploeg van Michael Reiziger meer gas. Na een uur spelen regende het werkelijk kansen en het was geheel aan Olij te danken dat TOP Oss in de race bleef. Nicolas Kühn stuitte eerst op de doelman, de rebound van Ryan Gravenberch kwam op de lat. Daarna schoten Sierhuis en De Wit met scherp, maar de bal ging er niet in.

Trainer Klaas Wels van TOP Oss probeerde de wedstrijd nog om te keren met een paar wissels, maar het mocht niet baten. Jong Ajax won met 1-0 en klom daarmee een plaats op de ranglijst, omdat NEC verloor van FC Den Bosch. De ploeg staat nu negende met 25 punten.

Opstelling Jong Ajax: Kotarski, Dest, Schuurs, Botman, Bakker (Kemper/86), De Wit, Gravenberch, Eiting, Černý, Sierhuis, Kühn (Jensen/59)

Opstelling TOP Oss: Olij, Janssen, Piqué, Van den Herik, Nieveld (Van der Biezen/84), Van der Sluys, Rommens, Smeets, Kaak, Oratmangoen (Ladan/66), Dogan