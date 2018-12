Jacinta at vandaag met koninklijk paar: "Máxima vond Den Helder mooi opgeknapt"

DEN HELDER - Jacinta Krimp uit Den Helder had vandaag misschien wel de bijzonderste lunch van haar leven. Ze zat namelijk op uitnodiging aan tafel met koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

"Het was geweldig! De koning sprak vol lof over Den Helder: dat hij er zulke goede herinneringen aan had dankzij zijn marine-tijd", vertelt ze enthousiast aan NH Nieuws.

Krimp is directeur van de Helderse Bibliotheek School 7. De bieb werd in augustus verkozen tot de beste bibliotheek van de wereld. Daarom mocht ze, samen met nog 27 anderen, aanschuiven bij de jaarlijkse 'Uitblinkerslunch' van het koninklijk paar in Paleis Noordeinde.

Lees ook: Helderse bieb 'School 7' gaat lunchen met koning en koningin op paleis Noordeinde

Krimp heeft 'heel uitgebreid' gegeten (zie de menukaart op de foto). "Het was lunchen en veel kletsen tegelijkertijd. Máxima zei op een gegeven moment zelfs tegen me: 'u moet nu wel gaan eten hoor!'. Het leek eigenlijk net alsof ik met een gewone groep mensen aan het lunchen was, alleen zat bokser Rico Verhoeven toevallig links van me, rechts Eric van Tijn (muziekproducent, -red) en tegenover me... de koningin."

Dit kreeg Jacinta te eten tijdens de lunch (tekst gaat door onder het menu)

Spiekbriefje

Krimp heeft zich verbaasd over hoe toegankelijk de koning en koningin waren. "Er was geen dresscode, we kregen vooraf geen instructies. Het was allemaal helemaal niet ingewikkeld. Ik zei natuurlijk wel 'u'. Maar Máxima had echt een 'werkende moeder'-uitstraling", omschrijft ze. "Ze had wel een briefje met aantekeningen onder haar servet gemoffeld, maar was echt geïnteresseerd en erg goed voorbereid. Zo vond ze Den Helder erg mooi opgeknapt."



Lees ook: Deze jongeren spraken met het koningspaar: "Ze zijn heel enthousiast over watersport"

Band met Den Helder

En toen ze na het eten nog een kopje koffie toe kregen, stond Krimp ineens tegenover de koning. "Hij blijk echt een band te hebben met Den Helder en vond het ook zo bijzonder dat precies dáár de beste bieb staat. Én hij heeft dus nog met een collega van me gevaren!"

Tot slot overhandigde Krimp het koninklijk paar nog een cadeau voor de vandaag jarige prinses Amalia. "Een goed boek natuurlijk. Een soort Harry Potter, maar dan nog iets moeilijker. Dat kan zijn wel aan!"