Guus Til: "Ik ben ook geen stomkop"

ALKMAAR - AZ won vrijdagavond overtuigend met 0-3 uit in Sittard. Aanvoerder Guus Til is opgelucht met de overwinning. "We zijn opgelucht maar ook blij natuurlijk. Als AZ hoor je niet op plek zeven te staan en deze drie punten gaan ons helpen om naar boven te kijken."

Til was met een schitterende goal verantwoordelijk voor de laatste en beslissende treffer. Van een meter of twintig schoot hij raak. "Ik vond die van Idrissi ook mooi maar die van mij zat er lekker in, dat kan ik niet ontkennen."

Voor de aanvoerder, die het de laatste weken niet altijd makkelijk had op het veld, is de treffer een mooie opsteker. "Natuurlijk geeft dat vertrouwen. Ik ben ook geen stomkop, ik weet wat er speelt en ik weet wat mensen van me zeggen. Dan is het lekker dat je in zo'n fase het team kan helpen."