Haarlemse inzending COC Songfestival doet gooi naar titel

HAARLEM - De Haarlemse gelegenheidsformatie De Reizigers doet een serieuze gooi naar de titel op het Nationale COC Songfestival. In de voormalige kerk De Duif in Amsterdam brengen ze morgenavond het nummer 'Geen Woorden voor' ten gehore.

Al eerder probeerde het COC Kennemerland het songfestival te winnen, maar dit nummer over een relatie die niet bestand is tegen het nachtleven in de scene moet hoge ogen gooien.

Het nummer is gecomponeerd door Fons Stam en Eric J. Coolen en wordt gezongen door Jos Ahlers. Samen met publieksjuryleden beoordeelt een vakjury de dertien inzendingen op de uitvoering en op de LHBTI-thema van het nummer.

De Haarlemmers willen graag winnen, omdat ze dan ook gastheer mogen zijn voor de 25ste editie van het COC Songfestival.