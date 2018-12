Onderzoek naar gesjoemel kost gemeente Huizen 223.115 euro

HUIZEN - Het 'sjoemelonderzoek' dat gemeente Huizen door Deloitte liet uitvoeren kostte 223.115 euro. Het onderzoek naar onregelmatigheden bij 'team Wijkbeheer en Services' werd ingesteld nadat er diverse meldingen binnenkwamen van klokkenluiders over onder meer verduistering.

De documenten over dat onderzoek kreeg De Gooi en Eemlander in handen na een wob-verzoek. Het verzoek omvatte alle contacten tussen collegeleden en de gemeente Huizen en bureau Deloitte over de onregelmatigheden binnen het ambtelijk apparaat.

Weggelakt

De krant schrijft dat in de verkregen documenten heel veel is weggelakt (onleesbaar is gemaakt, red), maar de bedragen die door Deloitte bij de gemeente in rekening zijn gebracht zijn in te zien. Het bedrag van 223.115 euro voor het onderzoek is inclusief btw.

Uit het onderzoek van Deloitte bleek volgens Nieuwsblad voor Huizen onder meer dat de teamleider Wijkbeheer en Service had gefraudeerd. De man was begin dit jaar, na meldingen van collega's over verdachte betalingen, op non-actief gesteld. Hij is later dit jaar ontslagen. De man zou onder meer gemeenschapsgeld hebben verduisterd.