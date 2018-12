Bewoners Zuiderdracht voeren actie tegen vrachtverkeer: "Daar is de Westfrisiaweg voor!"

DRECHTERLAND - Bewoners aan de Zuiderdracht voeren actie tegen het vele zware vrachtverkeer dat dagelijks langsrijdt. In tuinen staan billboards en langs het hele historische dorpslint stonden gistermiddag auto's langs de weg geparkeerd.

"Ik woon hier al veertig jaar en het wordt steeds drukker. Ook voor het fietspad hebben we eerder al moeten knokken", vertelt buurtbewoner Ad Snip. Met zo'n elf buren hebben ze zich verenigd in Bewonersgroep Zuiderdracht. Met de actie willen ze dat er een einde komt aan het vele vrachtverkeer dat dagelijks richting het industrieterrein Gildenweg gaat. "Daar is de Westfrisiaweg voor en die moeten ze gaan gebruiken!"

Eigen onderzoek

"Wij krijgen hier in één etmaal 354 vrachtwagens te verwerken en 3500 personenauto's", vertelt Karine Deen, die uim tien jaar aan de Zuiderdracht woont. Gemeente Drechterland doet onderzoek naar de verkeerssituatie, maar volgens Karine is er door de jaren heen genoeg onderzoek gedaan: "Wij zien het als een vertragingstactiek om alles weer een half jaar vooruit te schuiven. En dat accepteren we niet meer."

Tunnel

De komst van de Westfrisiaweg zou de dorpslinten van vrachtverkeer moeten ontlasten, maar volgens de actievoerders gaat die vlieger nog niet op. "Het is beloofd dat daarna het vrachtverkeer zou wegblijven uit de dorpskernen." De bewoners willen dat de Zuiderdracht volledig afgesloten wordt voor vrachtverkeer en dat er een tunnel komt om het verkeer via de doorsteek, De Strip, naar de Westfrisiaweg te leiden.

De Strip wordt echter al als onveilig ervaren, laat gemeentewoordvoerder Marieke van Leeuwen weten in een reactie aan het NHD. Gemeente Hoorn wil de uitkomsten van het verkeersonderzoek van Drechterland afwachten dat eind mei klaar moet zijn. De bewoners hebben per brief vragen gesteld aan gemeente Hoorn waar ze voor 7 januari antwoord op willen zien, anders volgt er een nieuwe actie.