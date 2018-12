Andy Hamilton vol vertrouwen: "Ik kan dit toernooi winnen"

EGMOND AAN ZEE - Darter Andy Hamilton gaat dit jaar op de Finder Darts Masters zijn debuut maken. Maar een onbekende is de ervaren Engelsman zeker niet: in 2012 maakte hij furore door de finale bij de PDC te halen.

Na een moeilijke periode bij de PDC, maakte hij afgelopen jaar de overstap naar de BDO. Hij richt daar zijn pijlen weer omhoog naar de top en is maar met één missie gekomen. "Ik kan dit toernooi winnen", aldus Hamilton.

De laatste keer dat de topdarter op een groot podium speelde was eind 2017: even geleden dus. Hij hoopt ook dat met zijn overstap naar de BDO en zijn deelname aan de Finder Darts Masters zijn spelvreugde weer terugkomt. "Ik hoop dat het publiek veel geluid gaat maken, want dan kan ik mij het beste concentreren."

Livestream

NH Sport doet het hele weekend verslag van Finder Darts Masters in Egmond aan zee. Lees alle verhalen terug of volg de livestream hier.