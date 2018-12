Deel dit artikel:













Wesley Harms vindt na 'moeilijke periode' rust in de Bijbel Foto: Sander Kaaij

EGMOND AAN ZEE - Darter Wesley Harms gaat met een goed gevoel de Finder Darts Masters in. De Heerhugowaarder zit namelijk na een moeilijke periode weer lekker in z'n vel, want hij heeft zich het afgelopen jaar verdiept in de Bijbel.

"Het geeft mij rust. De verhalen die daarin worden verteld, komen op de hele wereld voor", aldus de darter in gesprek met NH Sport. "Ik wil niet zo ver gaan dat het mij kracht gaat geven voor dit weekend, maar je denkt wel nuchterder na." De gezelligheid en de sfeer onder de spelers is voor de Nederlander de voornaamste reden om elk jaar weer terug te keren naar Egmond aan Zee. "Ik ken inmiddels bijna iedereen in de zaal en dat is onwijs gezellig altijd." Livestream

NH Sport doet het hele weekend verslag van Finder Darts Masters in Egmond aan zee. Lees alle verhalen terug of volg de livestream hier.