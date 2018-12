Harde wind: tientallen vluchten van en naar Schiphol geschrapt

SCHIPHOL - Vanwege te harde wind worden morgen veel vluchten van en naar Schiphol geschrapt. Reizigers worden verder gewaarschuwd voor vertragingen.

In totaal gaat het om 122 vluchten die morgen worden geannuleerd. Dit zijn vluchten naar Europese bestemmingen. Deze gaan vaak meerdere keren per dag, wat het omboeken makkelijker maakt dan bij intercontinentale vluchten.

Lees ook: In beeld: drie jaar na grootste zomerstorm ooit

Ook vanavond en zondag moeten reizigers rekening houden met vertragingen door harde windstoten, melden Schiphol en KLM.

De luchthaven adviseert passagiers de status van hun vlucht in de gaten te houden via de app of site.