Ferdy Druijf en Koen Stam zondag sidekicks bij NH Sport

EGMOND AAN ZEE - Vanavond is het zover! De start van de Finder Darts Masters. Presentator Erik-Jan Brinkman heeft dit jaar Noord-Hollandse (oud-)sporters aan tafel die als sidekicks fungeren. Zondag zijn dat Edith van Dijk, Koen Stam en Ferdy Druijff.

De uitzending begint zondag al vroeg. Vanaf 10.45 uur schuift oud-zwemster Van Dijk aan om haar mening te laten gelden over de wedstrijden op het toernooi in Hotel Zuiderduin. Van Dijk, voormalig Sportvrouw van het Jaar en meervoudig medaillewinnares op diverse EK's en WK's, blijft tot om en nabij 15.00 uur.

Daarna is het de beurt aan Jong AZ-trainer Koen Stam en spits Ferdy Druijf. Vanaf 15.00 uur bekijken zij samen met Brinkman de laatste en tevens finalewedstrijden van de Finder Darts Masters. Stam voetbalde in het verleden voor onder meer AZ, Telstar en FC Volendam. Ferdy Druijf is de spits van Jong AZ en heeft dit seizoen al dertien keer gescoord in de Keuken Kampioen Divisie. Zondag zijn de heren dus tot het einde van de uitzending te zien als sidekicks bij NH Sport.

Live bij NH

De Finder Darts Masters begint vanavond om 19.00 en duurt tot en met zondag. Alle wedstrijden van het toernooi zijn live te zien bij NH op internet en televisie. Neem hier een kijkje voor het complete deelnemersveld!