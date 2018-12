Oeps! Nieuwe brandweerwagens passen niet in kazernes

NOORD-HOLLAND - De brandweerkazernes van Breezand, Middenmeer en Dirkshorn krijgen voorlopig géén spiksplinternieuwe tankautospuit. Die passen namelijk niet in de verouderde gebouwen van de brandweerkorpsen in die gemeenten.

Volgens het Noordhollands Dagblad zouden de drie vrijwilligerskorpsen de wagens in 2019 krijgen.

De Veiligheidsregio zegt dat de maten van de gebouwen van tevoren zijn opgemeten en dit allang bekend was. "Dit is géén fout", benadrukt een woordvoerder.

Nieuw model

Er zouden veel handige snufjes zitten op de nieuwe tankautospuiten. "Het is een heel ander ding; een ander model." De Veiligheidsregio er bestelde er 38 en die worden verdeeld over de 52 kazernes van Noord-Holland Noord. Elk jaar komen er een paar binnen. "Uiteindelijk moeten alle gebouwen geschikt zijn om de nieuwe, grotere wagens in te stallen, zodat ze kunnen worden uitgewisseld."

Zoldertje

Dat is dus nog niet het geval. Dus wordt er als eerste geklust aan de kazernes in Middenmeer. Alleen is nog niet duidelijk wanneer. "In de kazerne in Breezand zit achterin een zoldertje, waardoor de tankautospuit er niet inpast. Ook dat moet worden verbouwd."

Beide dorpen vallen binnen de gemeente Hollands Kroon en diens burgemeester liet vanmorgen tijdens de vergadering van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord weten 'ongevraagd met extra kosten te worden gecontronteerd', want: "Wie gaat dat betalen?" Brandweercommandant Steven van de Looij zei daarop dat er aan zijn kwesties - in Breezand en Dirkshorn - ‘een mouw te passen valt’.

De kazerne in Dirkshorn wordt gehuurd door de gemeente Schagen en die zou al een tijd in gesprek zijn over een verbouwing of verhuizing van het korps.

De voertuigen 'mogen absoluut niet buiten staan' en dus moeten de brandweermannen en vrouwen in Breezand, Middenmeer en Dirkshorn nog even wachten tot ze kunnen gaan blussen met de nieuwste snufjes van de nieuwe spuitwagens.