Stengs en Vlaar in basis AZ tegen Fortuna

SITTARD - AZ treedt om 18.30 uur aan tegen Fortuna Sittard en doet dat met Ron Vlaar en Calvin Stengs in de basis. Er staat veel druk op dit duel na het verlies van vorige week tegen Willem ll.

Stengs had al een paar wedstrijden in de benen bij Jong AZ en mag nu weer in het eerste meedoen. Ron Vlaar komt terug van een blessure.

Het duel is live te volgen op de site en app van NH Sport. Flitsen van Fortuna - AZ hoor je eerst in Eindelijk Weekend bij William van der Logt en vanaf 19.00 uur bij NH Sport. Je commentator is Marijn Willems.

Opstelling Fortuna Sittard: Koșelev, Essers, Ninaj, Dammers, Pinto, Martínez, Diemers, El Messaoudi, Semedo, Stokkers, Lamprou

Opstelling AZ: Bizot, Svensson, Vlaar, Koopmeiners, Ouwejan, Midtsjø, Til, Maher, Stengs, Seuntjens, Idrissi