Arnold Mühren vrijdagavond analist bij NH Sport

VOLENDAM - FC Volendam neemt het vrijdagavond op tegen FC Twente. Vanaf 20.00 uur kan je dat duel volgen bij NH Radio. Verslaggever Edward Dekker verslaat er de ontwikkelingen en doet dat samen met analist Arnold Mühren. Heb je een vraag voor hem? Deel het met ons?

De oud-middenvelder was in het seizoen 1970-1971 actief voor FC Volendam. Daarna volgde drie jaar Ajax, Ipswich Town en Manchester United, waarna hij weer terugkeerde bij Ajax. Tegenwoordig zit Mühren samen met onder andere Misha Salden en Jack Tuijp in het technisch hart van Het Andere Oranje.

De Volendammer heeft 23 interlands achter zijn naam staan. In de EK-finale in 1988 gaf hij de voorzet op Marco van Basten, die de 2-0 binnen joeg. Benieuwd hoe hij dat moment beleefde, of heb je nog andere vragen voor Arnold Mühren? Stel je vragen aan hem via onze Twitter of Facebook!