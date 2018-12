Moet vuurwerk verboden worden? Doe mee aan het NH Nieuws Panel onderzoek!

NOORD-HOLLAND - Moet vuurwerk verboden worden? Of moeten we genieten van deze oudejaarstraditie? Doe mee aan het NH Nieuws Panel vuurwerkonderzoek en geef je mening!

Tijdens de laatste jaarwisseling werd voor 68 miljoen euro aan legaal vuurwerk de lucht in geschoten. Daarbij raakte in onze provincie tachtig mensen gewond. Opvallend was dat een derde van het aantal vuurwerkslachtoffers nog geen 15 jaar oud was. De meest ernstige gevallen waren mensen met oog- en handletsel.

De laatste jaren leidt het afsteken tot flink wat discussie. We willen in dit onderzoek van je weten hoe jij aankijkt tegen vuurwerk. Geniet je er van of heb je er veel last van? Heb je goede of juiste slechte ervaringen met vuurwerk? We horen het graag van je.

Nog geen lid van het NH Nieuws Panel? Word lid en je krijgt een uitnodiging voor het onderzoek. De enquête kan worden ingevuld tot en met maandag 17 december.





