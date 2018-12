Deel dit artikel:













Zandvoortse hertenfluisteraar Willem ontroerd na uitnodiging voor Dankjewel Diner 2018 Foto: NH Nieuws

ZANDVOORT - De tafels van het Dankjewel Diner 2018 zitten bijna allemaal vol en één van de gasten die op 18 december zeker mag aanschuiven is Zandvoorter Willem van der Sloot. Hij zet zich al jaren in voor het wel en wee van mens en dier en daarom wordt hij nu zelf een keer in het zonnetje gezet.

De afgelopen weken kwamen er heel veel namen binnen bij NH Radio, allemaal helden en heldinnen die het wel eens verdienden om rond de Kerstdagen in het zonnetje te worden gezet. Lees ook: Voorbeeldvrijwilliger Ome Eddie naar Dankjewel Diner 2018: "Prachtig werk om te doen" Willem werd vanmiddag door NH Radio-presentatrice Patricia Nagelkerke gebeld met de blije mededeling dat hij op 18 december in de Q-Factory in Amsterdam mag aanschuiven. Verdiend

Willem houdt er zelf helemaal niet van om verrast te worden, hij deelt ze liever uit aan mens en dier. NH Nieuws-verslaggever Geja Sikma volgt Willem al jaren en vindt dat de hertenfluisteraar het nu wel eens verdiend om een leuke avond uit te gaan. Waarom? Dat vertelt ze Willem zelf op NH Radio: Als Willem die woorden door de telefoon hoort, schiet hij vol. Ondanks dat hij niet van verrassingen houdt, is hij er 18 december zeker bij. Net als alle andere genomineerde Noord-Hollandse helden en heldinnen. Voor meer informatie over het diner, kijk op dankjeweldiner.nl