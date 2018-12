Verhuizing Polderse kermis valt slecht: "Dit is cultureel erfgoed"

ANNA PAULOWNA - Anna Paulowna staat op zijn kop: de gemeente wil een einde maken aan de jaarlijkse kermis in de Spoorbuurt. De kermis zou te groot zijn geworden en te veel overlast veroorzaken en moet daarom verhuizen naar een andere plek. Organisator Koos Neijens snapt er niets van: "Het is een volksfeest en dat hoort hier."

Meer dan 80 meter kermis is het niet, inclusief overdekt terras, en toch zijn er klachten over lawaai en stank vanuit de buurt. "Het gaat om een handjevol mensen, terwijl het hele dorp verder meefeest," vertelt Koos Neijens aan NH Nieuws.

Neijens wist nog van niets toen hij deze week bij de gemeente Hollands Kroon langsging. Dat vindt hij jammer: "Hier heb ik geen rekening meegehouden. De kermis bestaat al bijna 100 jaar en is bijna cultureel erfgoed. Kinderen die hier komen, hun ouders hebben elkaar hier ontmoet."

'Nooit rottigheid'

Dat de kermis blijft, staat als een paal voor de organisator. De vraag is alleen waar, maar wat Neijens betreft moet de kermis gewoon op de huidige plek blijven: "Het is maar vier dagen per jaar. We hebben nog nooit problemen gehad, nooit rottigheid. Laten we proberen het op een goede manier voort te zetten."