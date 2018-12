Wijdemeren en Lelystad krijgen geld van EU voor gratis wifi

WIJDEMEREN - De gemeenten Wijdemeren en Lelystad krijgen geld van de Europese Unie (EU) om op publieke plekken in de gemeenten gratis wifi te realiseren. Ook 46 andere Nederlandse gemeenten krijgen 15.000 euro uit Brussel voor de aanleg van een draadloos netwerk.

In totaal heeft de Europese Unie 2.800 Europese gemeenten geselecteerd. De belangstelling voor de subsidie was echter nog veel groter: in totaal dienden 13.198 Europese gemeenten (waaronder 67 Nederlandse) een aanvraag in.

EU-commissaris Mariya Gabriel (Digitale Economie en Samenleving) heeft tot 2020 120 miljoen euro te verdelen voor het zogenoemde WiFi4EU-project, waarmee gratis draadloos internet in bijvoorbeeld bibliotheken, musea en ziekenhuizen en in parken en pleinen wordt gerealiseerd. Het systeem moet wel minstens drie jaar in de lucht blijven.

De komende twee jaar volgen nog drie aanvraagronden, waarvan de eerste begin volgend jaar. In totaal maken ongeveer 8.000 gemeenten kans op subsidie.