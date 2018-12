Ajax weer met Ziyech en Schöne tegen PEC Zwolle

AMSTERDAM - Goed nieuws voor Erik ten Hag. De trainer van Ajax kan morgen weer beschikken over Hakim Ziyech en Lasse Schöne in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle.

"Ziyech heeft donderdag met de groepstraining meegedaan", aldus Ten Hag. De spelverdeler raakte geblesseerd aan zijn rechterknie in een interlandwedstrijd van Marokko tegen Kameroen. Daarna miste hij de wedstrijden tegen NAC Breda, AEK Athene en ADO Den Haag.

Schöne

Lasse Schöne kan ook weer de wei in. Hij kreeg in de warming-up voor de wedstrijd tegen ADO Den Haag last van zijn lies, maar heeft daar geen last meer van.