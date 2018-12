Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Eerbetoon aan overleden Lisa (17): vlaggen halfstok in geboortedorp Dirkshorn Foto: NH Nieuws / Regiuscollege Schagen

DIRKSHORN - In Dirkshorn, het geboortedorp van de vorige week overleden Lisa, hangen vandaag veel vlaggen halfstok. De 17-jarige leerlinge van het Regius College in Schagen had harddrugs gebruikt en overleed daarna in het ziekenhuis. Vandaag was de crematie in besloten kring.

Op verschillende plekken in het dorp hingen vlaggen halfstok als laatste eerbetoon aan de 17-jarige. Lees ook: 17-jarig meisje uit Schagen overleden na slikken xtc-pil Lisa is opgegroeid in Dirkshorn en was pasgeleden verhuisd naar Schagen. Hier zat ze aan het Regius College in de vierde klas van het vmbo. Gister brandde de school een digitale kaars als eerbetoon hun leerling. Lees ook: Regius College laat digitale kaars branden voor overleden Lisa (17) De vader van Lisa vertelde eerder tegen De Telegraaf dat zijn dochter in de nacht van 1 december naar een vriendin ging en toen nog ergens anders belandde. "Op een fout feestje, blijkbaar", aldus Frans Plukker. Verpulverde mdma

Na haar overlijden hoorde hij dat ze geen xtc-pil genomen, zoals eerder werd vermoed, maar de werkzame stof mdma die daarin zit, in kristalvorm. "Verpulverd, op de tong, zover ik weet", zei Plukker tegen de krant. "Mogelijk te veel, vanwege onwetendheid. Het is gissen voor ons, maar het zou kunnen dat ze een beetje van die stof heeft genomen, na korte tijd niets merkte en toen nog meer heeft genomen. Hopelijk brengt het onderzoek duidelijkheid."



De politie zegt de dood van Lisa niet meer in onderzoek te hebben, omdat het nemen van harddrugs geen misdrijf is. 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003