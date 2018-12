Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Van prooidier naar operatietafel: hoe een kat het leven van een doodzieke ekster redde Foto: Shutterstock/Vogelhospitaal

HAARLEM - Een geluk bij een ongeluk voor een ekster: nadat de pechvogel was gegrepen door een kat, bracht de eigenaar van de kat hem naar het Vogelhospitaal in Haarlem. Daar bleek dat de kat de ekster nauwelijks had verwond, maar wel dat de vogel een enorm gezwel had.

"Hij had een enorme tumor bij z'n teen", legt beheerder Wiebe Boomsma aan NH Nieuws uit wat de vogel mankeerde. "Dat viel wel snel op, want de nagel lag er al zo'n beetje af." Lees ook: Mishandelde 'voetbaleend' kan door verwondingen nooit meer vliegen Volgens Boomsma heeft de vogel 'zeker geluk gehad': als de kat de vogel niet had gevangen, was hij niet naar het Vogelhospitaal gebracht, was de tumor nooit ontdekt, en zou de vogel een zekere dood zijn gestorven. Amputatie

De vogel is inmiddels verlost van het gezwel, al betekent dat wel dat hij vanaf nu met een chronische handicap door het leven moet. "We hebben het achterste teentje van de rechterpoot geamputeerd", vertelt de beheerder. Lees ook: Verwondering in Driehuis: "Dit is de eerste meeuw met vier poten" "Het is al aan het genezen", gaat hij verder. "Maar we houden 'm nog een tijdje hier." Als de ekster voldoende is aangesterkt, krijgt hij zijn vrijheid terug, verzekert Boomsma. Takjes

Hij verwacht niet dat de ekster zijn geamputeerde teen erg zal missen. "Hij zal misschien wat meer moeite hebben om takjes vast te pakken, wat 'ie normaal met z'n achterste teen doet. Maar gelukkig heeft 'ie nog een pootje." 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003