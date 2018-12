Zieke Toussaint slaat WK Kortebaan over

AMSTELVEEN - Pech voor zwemster Kira Toussaint. De Amstelveense heeft zich door ziekte af moeten melden voor de wereldkampioenschappen kortebaan in het Chinese Hangzhou van 11 tot en met 16 december. Dat meldt de zwembond KNZB.

De specialiste op de rugslag verkeert juist in topvorm. Zo won ze in aanloop naar het WK in Singapore de 50 en de 100 meter rugslag, allebei met een Nederlands record.

Hoofdcoach Marcel Wouda baalt van de afmelding: "Dit is heel zuur voor Kira. Ze was hierheen gekomen om te vlammen. We hopen dat ze snel weer wedstrijdfit is."