OM eist tbs met dwangverpleging tegen gijzelnemer Mediapark

HILVERSUM - Het Openbaar Ministerie eist tbs met dwangverpleging tegen Mohamed C. die in augustus vorig jaar een vrouw gijzelde op het Mediapark in Hilversum. Volgens de officier van justitie was de verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar en is een gedwongen behandeling nodig. Het slachtoffer gaf ook een emotionele verklaring.

Mohamed C. stond op 17 augustus 2017 op de parkeerplaats van het Mediapark toen het slachtoffer de auto uit kwam. Hij liep gelijk op haar af en trok een groot mes uit z'n rugzak. Hij nam haar mee een NPO gebouw binnen en eiste zendtijd om de 'de wereld te vertellen wat de AIVD allemaal doet' volgens zijn waanbeelden.

Weet niks

Tijdens de zitting gaf hij meerdere malen aan dat hij zich niets meer kan herinneren van de die bewuste dag en spijt heeft. "Ik was psychisch niet in orde. Het is nooit m'n bedoeling geweest om de vrouw wat aan te doen. Ik was niet gezond in m'n hoofd en mezelf niet."

Lees ook: NOS-verslaggever over gijzeling: “We zagen een arrestatieteam met grote wapens lopen”

In een emotionele, schriftelijke slachtofferverklaring laat de vrouw weten dat haar leven is veranderd. "Alledaagse dingen zijn moeilijk geworden. Ik kan niet meer ergens alleen naar toe." Ook blikt ze terug op de gijzeling; ze voelde zich heel erg alleen. "Ik vreesde voor m'n leven en dacht aan m'n kleine kinderen. Hij was zo eng en onvoorspelbaar dat ik dacht dat het elk moment over zou kunnen zijn en dat hij me zou doodsteken met dat mes."

Bang

Tijdens de gijzeling moest ze in het gebouw op een stoel zitten en tapete hij haar handen vast. Ze zat daar anderhalf uur en hij werd steeds onrustiger schrijft ze. "Op een gegeven moment stak hij het mes vlak boven m'n hoofd in de muur. Al die tijd dat ik daar met hem was, wist ik niet wat er ging gebeuren. Ik was bang dat niemand mij kwam helpen. Ik voelde mij zo alleen. Ik heb me nog nooit zo eenzaam gevoeld." Uiteindelijk wist de politie de man te overmeesteren.

Lees ook: Gijzelnemer Mediapark wil meewerken met onderzoek: "Ik weet niets meer van die dag"

Mohamed C. heeft afgelopen jaar twee keer in het Pieter Baan Centrum gezeten. Pas de tweede keer wilde hij meewerken aan het psychologisch onderzoek. De psychologen concluderen dat hij schizofrenie heeft en ontoerekeningsvatbaar was ten tijde van de gijzeling. Zij stellen tbs met voorwaarden voor, maar daar gaat de officier van justitie niet in mee.

Hij vindt dat C. tbs met dwangverpleging opgelegd moet krijgen. De officier vindt het risico te groot dat hij zich niet aan de voorwaarden zal houden en onvoldoende om de maatschappij te beschermen tegen de verdachte.

Over twee weken op 21 december doet de rechter uitspraak.