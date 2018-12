Deel dit artikel:













Telstar en Facundo Lescano per direct uit elkaar Foto: NH Sport

VELSEN-ZUID - Telstar neemt per direct afscheid van Facundo Lescano. Het contract van de Argentijnse spits is in onderling overleg ontbonden. De reden is dat de samenwerking niet is geworden wat men ervan had verwacht.

Lescano, huurling van het Italiaanse Parma waar hij tot 2020 onder contract staat, was aan het begin van het seizoen op proef bij de Velsenaren. Uiteindelijk lukte het de spits om een contract op Sportpark Schoonenberg af te dwingen. Op 24 augustus maakte hij zijn debuut in de Keuken Kampioen Divisie tegen MVV Maastricht (0-1 verlies), toen hij na zeventig minuten spelen inviel voor Ryan Seager. Na in totaal acht officiële duels voor Telstar, waarin hij tot 480 minuten en twee doelpunten kwam, komt er een einde aan het huwelijk tussen beide partijen. Naast Lescano worden er met nog drie á vier spelers gesprekken gevoerd over een mogelijk vertrek, omdat zij weinig aan spelen toe komen. Een van hen is de jonge Fransman Joakim Balmy. Het doel is dan wel om twee nieuwe spelers terug te halen in de winterstop.