Kat 'Tossie' gered uit huisvuilbunker in Alkmaar: baasje onbekend

ALKMAAR - Een paar dagen geleden hebben medewerkers van de huisvuilcentrale in Alkmaar een kat gered van een nare dood. Het beestje zat in een bunker vol afval, maar werd op tijd ontdekt.

Inmiddels is kat 'Tossie', zoals de medewerkers van Stichting Zwerfdier 'm liefkozend hebben gedoopt, redelijk bijgekomen van zijn avontuur. "Hij is nog wel erg bang", vertelt een vrijwilliger. "En hij was een klein beetje uitgedroogd, dus we hebben een infuus aangelegd."

Hoe het dier in het huisvuil terecht is gekomen, is nog niet bekend. "Er zijn heel veel scenario's mogelijk", aldus Stichting Zwerfdier. "Tossie kan gedumpt zijn, maar kan er ook zelf in gekropen zijn. We weten het niet."

Omdat Tossie niet gechipt is, is de eigenaar van de kat nog niet gevonden. Wie zijn of haar kat herkent op de foto, kan zich melden bij Stichting Zwerfdier.

Een jaar geleden werd op dezelfde plek ook al een kat gevonden in het vuilnis. Het dier was daar waarschijnlijk terecht gekomen via een open container die eerder die dag was opgehaald en werd ontdekt door medewerker Nico Drolinga.