Zeven jaar cel voor 20-jarige die man en vrouw neerstak in Purmerend

PURMEREND - Een 20-jarige man moet zeven jaar de cel in voor poging tot doodslag op een man en een vrouw die kort na de laatste jaarwisseling vuurwerk afstaken in Purmerend.

Volgens de rechtbank staat vast dat de veroordeelde de vrouw zonder aanleiding aanviel met een mes. Ze raakte gewond aan haar hoofd en rug. Toen haar vriend haar wilde helpen, stak de man hem in zijn hals. Hij liep een slagaderlijke bloeding op. Daarna is de veroordeelde gevlucht.

Lees ook: Twee gewonden bij steekpartij in Purmerend

J. ontkent dat hij betrokken is geweest bij de mishandelingen. Hij heeft geen verklaring afgelegd en is niet naar de rechtbank gekomen. In een brief zegt hij alleen dat hij met een kennis vuurwerk wilde afsteken die avond. Volgens J. ging de kennis plotseling steken. De rechtbank vindt dat er genoeg bewijs is dat J. de dader is.

Bloed

In zijn kamer is een zelfde soort vuurwerktas gevonden als de tas die is gestolen van de slachtoffers. Erin zaten kleren, waarop het dna van J. zat en dat van het mannelijke slachtoffer. Daarnaast heeft een getuige kort na de steekpartij een rennende man het huis binnen zien gaan waar J. woont. Op de toegangsdeur van die flat is bloed gevonden van het mannelijke slachtoffer. Beide slachtoffers hebben bovendien maar één aanvaller gezien.

De man moest na de steekpartij vechten voor zijn leven. Hij heeft aan de aanval blijvend letsel overgehouden. De vrouw heeft onder meer een posttraumatische stressstoornis opgelopen. De man krijgt een schadevergoeding van ruim 28.000 euro. De vrouw krijgt meer dan 16.000.

'Vitale lichaamsdelen'

De rechtbank zegt dat de veroordeelde 'door hen onverhoeds aan te vallen en meermalen te steken in en rond vitale lichaamsdelen' het risico heeft aanvaard dat de man en vrouw dood zouden kunnen gaan. Er is geen bewijs dat de man de twee met een vooropgezet plan wilde doden en dus is er in juridische termen geen sprake van moord.

Eerder maakte NH Nieuws onderstaand item over de steekpartij.