De Finder Darts Master vanuit Egmond aan Zee

EGMOND AAN ZEE - Vanavond is het weer zo ver: de Finder Darts Masters in Egmond aan Zee. Vanuit het Zuiderduin Hotel zendt NH Sport het hele weekend live hét gezelligste darttoernooi van het jaar uit. En alle toppers zijn weer van de partij, onder wie de Noord-Hollandse favoriet Wesley Harms.

De darter uit Heerhugowaard speelt vanavond zijn eerste wedstrijd in de poule tegen Dean Reynolds, een taaie opponent uit Engeland. Gaat hij dit jaar voor het eerst in zijn carrière de finale halen. Als het aan commentator Jacques Nieuwlaat ligt, moet je de Noord-Hollander niet meteen uitvlakken voor de titel. "Tijdens de Grand Slam of Darts afgelopen maand speelde Harms erg sterk."

Andere grote namen die vanavond al in actie zijn Tony O'Shea, Andy Hamilton, voormalig-winnaar Martin Adams en Scott Waites. Bij de dames komt de Nederlandse Sharon Prins in actie. Zij gaat het opnemen tegen oud-winnaar Lisa Ashton. Ook bij de jeugd komen de eerste partijen in de avondsessie al aan bod.

Ben je benieuwd wie er nog meer in actie gaat komen en wie de grote favorieten van het toernooi zijn? Onze commentator en dartkenner Jacques Nieuwlaat geeft in dit artikel zijn analyse over wie de grootste kanshebbers zijn.

NH Sport doet het hele weekend verslag van Finder Darts Masters in Egmond aan zee.