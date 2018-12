Inwoners Gooi en Vechtstreek krijgen 'eigen' wijkbrandweermedewerker

HILVERSUM - Voorlichting over brandveiligheid is een steeds belangrijkere taak van de brandweer. Voor inwoners van Gooi en Vechtstreek wordt dit binnenkort met de komst van een wijkbrandweermedewerker een stuk toegankelijker.

Alle posten in de regio krijgen een aantal uur per week aan wijkbrandweercapaciteit. Zo moet er een regionaal netwerk van brandweermannen en -vrouwen gaan ontstaan, die makkelijk met de inwoners in gesprek kunnen. Daarnaast krijgen brandweerposten een openbare loketfunctie, waardoor burgers met vragen ook kunnen aankloppen.

Succesvolle pilot

In Hilversum Oost startte in 2017 een pilot met de wijkbrandweerman in de wijken Lieberg, Geuzenbuurt en Riebeeckkwartier. De wijkbrandweerman gaf daar voorlichting aan groepen in de wijk, ging op huisbezoek en was aanwezig op openbare plekken, zoals wijkcentra en bibliotheken.

Zowel de wijkbrandweermedewerker als de loketfunctie moeten gaan bijdragen aan de sociale samenhang in de wijken. Eind 2019 moet er een regionaal netwerk met wijkbrandweerpersoneel zijn en vanaf de zomer van 2019 start er een proef met de publieke openstelling van de kazerne in Blaricum.