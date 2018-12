PvdA Zaanstad geschokt om niet besteden armoedebudget voor jongeren

ZAANSTAD - De PvdA Zaanstad zegt geschokt te zijn over berichtgeving van NH Nieuws dat de gemeente niet al het armoedebudget voor jongeren heeft besteed. Uit onderzoek bleek dat van de 900.000 euro zo'n twee ton niet was besteed. De partij wil nu opheldering van het college van B&W.

Via een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur kregen we informatie van de 48 Noord-Hollandse gemeenten over hoe ze het geld om armoede onder jongeren te bestrijden in 2017 hebben besteed. Zaanstad gaf aan dat zeven ton is besteed aan Meedoen Zaanstad. Dat project geeft een tegemoetkoming voor schoolkosten, waardoor jongeren tevens gratis kunnen sporten of mee kunnen doen aan culturele activiteiten.

Onduidelijkheid over twee ton

Maar 196.158 euro bleef onbesteed. De gemeente liet in een reactie weten dat het geld is toegevoegd als overschot aan het jaarrekening saldo. Maar de vraag of daarmee het geld voor armoedebestrijding onder jongeren beschikbaar blijft of dat het is verdwenen naar Algemene Middelen, heeft de gemeente nog steeds niet beantwoord.

En die onduidelijkheid bevalt ook de Partij voor de Arbeid niet. Via raadsvragen wil de partij opheldering krijgen over wat er nou is gebeurd met het geld. Ook Harry van der Laan van de Partij voor Ouderen en Veiligheid in Zaanstad liet via sociale media al weten dat de wethouder 'iets uit te leggen heeft'.