Nieuw distributiecentrum op Schiphol Oost

SCHIPHOL - Prologis, Inc bouwt een nieuw distributiecentrum op het Fokker Logistic Park op Schiphol Oost. Het bestaande centrum wordt uitgebreid met een nieuwe hal van 10.000 vierkante meter.

Met het symbolisch slaan van de eerste paal is de bouw officieel van start gegaan. Prologics exploiteert al 170.000 vierkante meter distributiecentra op het Fokker park aan verschillende logistieke bedrijven. De vraag naar opslagruimte is zo groot dat uitbreiding noodzakelijk is.

Het is nog niet duidelijk wie de nieuwe huurder zal worden. Het distributiecentrum is vooral geschikt voor luchtvrachtgerelateerde bedrijven en wordt naar verwachting in het najaar van 2019 opgeleverd.