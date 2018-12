Deel dit artikel:













Heerhugowaarder stalt bijzondere kerststallen uit in Ontmoetingskerk Foto: Heerhugowaard Centraal

HEERHUGOWAARD - Nu het einde van het jaar in zicht is kunnen de kerstspullen weer van zolder worden gehaald. Een kerstboom, een kerstkrans, lichtjes en andere kerstversiering mogen niet ontbreken. Zo ook niet de traditionele kerststal, vindt Jo Mensen. Hij heeft over de afgelopen veertig jaar zeker tweehonderd stallen en aanverwante objecten verzameld.

Op lange tafels in de Ontmoetingskerk aan de Middenweg in Heerhugowaard heeft hij zijn verzameling uitgestald voor wie ze aankomend weekend wil komen bewonderen. Maar voordat ze allemaal stonden, moesten de stallen uitgepakt worden en netjes op hun plek worden gezet. Lees ook: Rita uit Monnickendam verzamelt kerststallen: "Het zijn er meer dan vijfhonderd" Het unieke aan de collectie is dat de kerststallen van Jo vanuit de hele wereld komen, zoals uit Ghana, Bolivia en Mexico. Wanneer vrienden en familie op vakantie gaan, krijgen ze min of meer de opdracht om een kerststal uit de desbetreffende cultuur mee terug te nemen, zegt Jo met een knipoog tegen Heerhugowaard Centraal. 💬 Whatsapp ons!

