Kermis Anna Paulowna moet naar andere plek

ANNA PAULOWNA - De Polderse Kermis in Anna Paulowna moet worden verplaatst, heeft het college besloten. De buurt heeft te veel last van de bezoekers.

Het evenement wordt al jaren in de Spoorbuurt gehouden. De afgelopen jaren is de kermis steeds groter geworden en er komen ook steeds meer mensen naartoe. In de buurt zijn ondertussen ook meer woningen gebouwd.

Overlast

De omwonenden hebben steeds meer last van het vele geluid, het licht, de geur en van de bezoekers, die zich vaak niet goed gedragen. Volgens het college is de huidige locatie "niet langer geschikt voor een evenement van deze grootte".

Het college zegt dat het besluit "de nodige emoties" zal oproepen omdat de Polderse Kermis op deze plek een "langlopende traditie" is. De gemeente zegt alle medewerking te verlenen bij het zoeken naar een alternatieve plek voor de kermis.