Dorpsraad blij: geen nieuwe 'Polenpensions' in Kreileroord

KREILEROORD - Er komen geen nieuwe 'Polenpensions' in Kreileroord. De bezwarencommissie van de gemeente Hollands Kroon weigert een vergunning voor twee panden aan de Korenstraat. Bewoners maakten bezwaar tegen de huisvesting van seizoensarbeiders, omdat ze bang zijn voor overlast.

De uitspraak van de bezwarencommissie komt als een kerstgeschenk voor de dorpsraad Kreileroord: "Wat dacht je zelf. De angel is eruit en we zijn heel blij dat de gemeente op zijn schreden is teruggetreden", vertelt Jaring Dam van de dorpsraad aan NH Nieuws.

Voor twee woningen aan de Korenstraat was een vergunning aangevraagd voor het huisvesten van seizoensarbeiders. Volgens de dorpsraad wonen seizoensarbeiders daar al tijden illegaal en is er veel geluidsoverlast.

Klachten

De gemeente Hollands Kroon heeft eerder aangegeven strenger te handhaven op illegeale bewoning door arbeidsmigranten, maar Jaring Dam van de dorpsraad merkt er nog weinig van. "Er zijn klachten over nog een pand in de straat, maar in plaats van handhaven krijgt de eigenaar de mogelijkheid om een vergunning aan te vragen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling."