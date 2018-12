Ook dit jaar muzikale kerstviering op Hilversums Marktplein: "Een mooi, vrolijk samenzijn"

HILVERSUM - Draai jij in deze tijd van het jaar non-stop kersthits of loop je de hele dag 'Stille nacht, heilige nacht' te neuriën? Dan mag je het evenement Kerst in Hilversum niet missen. Met muziek, kunst en toespraken worden bezoekers meegenomen in het kerstverhaal, en natuurlijk mogen de de traditionele samenzang en dampende glühwein niet ontbreken.

"Steeds meer mensen ontdekken het en ik vind het wel iets bijzonders dat er samen met de bevolking gezongen wordt en het kerstverhaal uitgebeeld wordt", zegt burgemeester Pieter Broertjes, die kort terugblikt op eerdere edities. "Eerst was het in 's-Graveland, toen op de Kerkbrink en nu op het Marktplein, en het is elk jaar een mooie bijeenkomst."



Zandkunstenaar

Net als vorig jaar beeld brengt een zandkunstenaar het kerstverhaal in beeld. Een van die video's wordt ingesproken door Broertjes, die 'niet zo'n kerkganger is'. Maar met kerstnacht ga ik wel, en ik mag als burgemeester in de Vituskerk spreken, dat vind ik erg leuk om te doen."

Zoals de meeste Hilversummers viert Broertjes kerst in huiselijke kring. "Met kerstavond zijn we gewoon bij mij thuis in Hilversum, maar daarvoor hoop ik even langs te komen op het Marktplein. Ik nodig iedereen uit om te komen zingen en het kerstverhaal nog een keer te horen. Een mooi, vrolijk samenzijn."

Kerst in Hilversum

Kerst in Hilversum begint op maandag 24 december om 17.00 uur op het Marktplein. Het evenement is gratis toegankelijk. Te druk met het kerstdiner? NH Nieuws is er bij en doet op televisie en online live verslag.