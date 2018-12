Oranje in Johan Cruijff ArenA tegen Duitsland

AMSTERDAM ZUIDOOST - Het Nederlands elftal speelt de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Duitsland in de Johan Cruijff ArenA. Dat heeft de KNVB vrijdagochtend bekend gemaakt.

Het duel tegen de directe concurrent voor de groepswinst staat voor zondag 24 maart op de agenda. Drie dagen eerder openen de mannen van bondscoach Ronald Koeman de kwalificatie in de Rotterdamse Kuip met de wedstrijd tegen Wit-Rusland.

Dinsdag 19 november is Amsterdam ook de locatie waar de laatste thuiswedstrijd voor het EK in 2020 wordt gespeeld. Oranje neemt het dan op tegen Estland. Alle duels beginnen om 20.45 uur.

Het EK wordt voor het eerst in groot aantal landen gespeeld. De Johan Cruijff ArenA heeft drie groepswedsrijden in poule C en een 1/8 finale toegewezen gekregen. Mocht het Nederlands elftal zich voor het eindtoernooi plaatsen dan speelt Oranje sowieso twee groepswedstrijden in de ArenA.