Passagiers dwingen bloemen naar Maastricht

SCHIPHOL - Luchtvaartmaatschappij Emirates heeft een aantal wekelijkse vrachtvluchten verplaatst van Schiphol naar Maastricht Aachen Airport. Op die manier wil de maatschappij ruimte vrij maken voor meer passagiersvluchten naar Amsterdam.

De capaciteit van Schiphol zit aan het plafond waardoor uitbreiding van het aantal vluchten niet meer mogelijk is. Om toch meer passagiers te vervoeren tussen Dubai en Amsterdam, verplaatst Emirates zes bestaande vrachtvluchten naar Maastricht, zo schrijft Luchtvaartnieuws.

Bloemen

Een groot deel van de vrachtvluchten betreft bloemen die vanuit Kenia naar Schiphol vervoerd worden. Deze lading komt nu aan op Maastricht en gaat van hieruit over de weg naar Aalsmeer. De extra vrachtvluchten op Maastricht zijn goed nieuws voor de farmaceutische industrie. Maastricht Aachen Airport is gespecialiseerd in de op- en overslag van medicijnen.