HSV De Zuidvogels en hoofdtrainer na dit seizoen uit elkaar

De wegen van HSV De Zuidvogels en hoofdtrainer Juan Fernandez Coto scheiden zich aan het einde van dit seizoen. Aldus de website van de voetbalclub.

Beide partijen hebben in goed overleg besloten dat de samenwerking aan het einde van het seizoen eindigt. Juan is bezig aan zijn 4de seizoen bij onze vereniging. Juan leidde het eerste elftal in 2017, voor het eerst in haar clubgeschiedenis, via een historische promotie naar de Hoofdklasse.

Bestuurslid Voetbalzaken Rob de Groot: ”De spelersgroep en staf zijn dinsdagavondgeïnformeerd. Het bestuur is Juan zeer erkentelijk voor zijn bijdrage in de afgelopen seizoenen en heeft er alle vertrouwen in dat hij met zijn passie, energie, gedrevenheid en ambitie samen met de spelersgroep dit seizoen goed kan afsluiten”.