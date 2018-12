Deel dit artikel:













Man uit Purmerend niet door misdrijf om het leven gekomen

BERKHOUT - De man die gisteren overleed in het ziekenhuis nadat hij op een parkeerterrein in Berkhout was gevonden, is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Waaraan de 46-jarige man wel is overleden, heeft de politie niet bekendgemaakt.

De man uit Purmerend werd gisteren door een voorbijganger gevonden op een parkeerterrein aan de Venneweg in Berkhout. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. Lees ook: Op parkeerterrein aangetroffen man overleden Omdat agenten de situatie verdacht vonden, hebben ze de omgeving afgesloten en werd het terrein waar de Purmerender was gevonden onderzocht op sporen. Uit onderzoek is dus gebleken dat de man niet door geweld om het leven is gekomen. Het onderzoek is afgerond.