Haarlemmers kunnen kerstboomlichtjes 'adopteren' voor het goede doel Foto: NH Nieuws

HAARLEM - Op de Grote Markt in Haarlem is een gigantische kerstboom neergezet met tienduizend lampjes. Om geld in te zamelen voor Syrische kinderen kunnen Haarlemmers en andere mensen voor vijf euro zo'n lichtje kopen.

"In deze donkere dagen kun je dan zowel fysiek als symbolisch je lichtje laten schijnen", zo vertelt initiatiefnemer Paul Brust. "Ik ben zelf in Libanon geweest, in vluchtelingenkampen. Ik heb gezien dat daar veel leed is en daar moeten we wat aan doen." Gisteravond om 17.00 heeft wethouder Merijn Snoek de lichtjes aangezet.