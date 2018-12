LIVE NH Sport met Fortuna - AZ, FC Volendam - FC Twente en Jong Ajax - TOP Oss

AMSTERDAM - Pakt Noord-Holland de volle mep of wordt het punten schrapen? Vanavond staan er drie topduels op het programma die je allemaal op de radio kunt volgen bij NH Sport.

Natuurlijk zijn we in Sittard waar AZ op bezoek is bij Fortuna. De Limburgse promovendus doet het goed in de eredivisie. Met zestien punten uit veertien duels staat het elftal van René Eijer keurig tiende. AZ bezet plek zeven en heeft slechts drie punten méér.

Na de thuisnederlaag tegen Willem II (0-2) trainde John van den Brom met zijn selectie deze week achter gesloten deuren. Winst is het enige dat telt voor Van den Brom in een periode waarin de druk vanwege de tegenvallende prestaties toeneemt.

Meevaller is dat Ron Vlaar weer bij de selectie zit. De aftrap in Sittard is al om 18.30 uur. Flitsen van Fortuna - AZ hoor je eerst in Eindelijk Weekend bij William van der Logt en vanaf 19.00 uur bij NH Sport. Je commentator is Marijn Willems.

Keuken Kampioen Divisie

Een trapje lager neemt FC Volendam het in eigen stadion op tegen FC Twente. Ondanks dat de Tukkers het de laatste weken lastig hebben, weten ze zich vanavond gesteund door een enorme schare fans. De gehele Jaap Bond-tribune is voor de gasten gereserveerd. Of FC Volendam in deze ambiance opgewassen is tegen de kampioenskandidaat hoor je van verslaggever Edward Dekker. Co-commentator in het Kras Stadion is ex-international Arnold Mühren. De aftrap is om 20.00 uur.

Het derde duel waar we bij zijn, is Jong Ajax tegen TOP Oss. De ploeg van Michael Reiziger trakteerde de vorige speelronde Twente op een 5-2 nederlaag in de Grolsch Veste, terwijl TOP Oss minstens zo verrassend, thuis nog wel, met liefst 5-0 verloor van Roda JC. Of dat iets zegt over het duel van vanavond hoor je van Frank Venema. Ook in Amsterdam wordt om 20.00 uur afgetrapt.

NH Sport is er elke vrijdagavond vanaf 19.00 uur. Je presentator is Nicolas Ruis.