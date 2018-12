Amsterdam al aan de slag met inburgering

AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam gaat komende week al aan de slag met het nieuwe inburgeringsbeleid. Het huidige beleid gaat vanaf 2020 op de schop, maar volgens de Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman (PvdA) duurt dit te lang. Amsterdam gaat zelf extra taallessen aanbieden en controleren of inburgeringsbureaus hun werk goed doen.

"Het systeem werkt niet daar is iedereen het over eens", zegt Moorman vrijdag in een interview met Trouw. "Maar als we daar pas halverwege 2020 iets aan gaan doen, valt een grote groep de komende anderhalf jaar nog tussen wal en schip. In Amsterdam alleen al zijn dat ruim 4000 mensen. Die kunnen we nu nog een goede start bieden."

Volgens Moorman moet het anders. "We zijn bij de invoering van de huidige inburgeringswet te veel uitgegaan van zelfredzaamheid. Intellectuele luiheid noem ik dat maar, want het is juist belangrijk om mensen te helpen."