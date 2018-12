Vier voertuigbranden in Amsterdam: auto, camper en busjes in vlammen op

AMSTERDAM - In Amsterdam-Noord zijn vannacht op twee verschillende plaatsen, vlak na elkaar, vier voertuigen uitgebrand. De brandweer vermoed dat het vuur is aangestoken.

Iets na 03.00 uur brak de eerste brand uit op de Stoombootweg. Een auto op de oprit van een woning stond in lichterlaaie. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de wagen compleet werd verwoest.

Een paar minuten later stonden drie busjes aan de Slootdorpstraat in de fik. Twee bestelbusjes en een camper gingen in vlammen op. Ook een nabijgelegen houten schutting vatte vlam en een vierde voertuig raakte flink beschadigd door de hitte.

Jerrycan en gasfles

Bij de tweede brand werden twee jerrycans en een gasfles gevonden. In beide gevallen houdt de brandweer ernstig rekening met brandstichting.

Het is niet voor het eerst dat er autobranden zijn in Amsterdam-Noord. Dit jaar zijn er al tientallen voertuigen in vlammen opgegaan.