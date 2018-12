Kinderen zwaaien Sint massaal uit richting Spanje

MUIDEN - De Sint is moe maar voldaan na het uitdelen van miljoenen cadeau's en ontelbare pepernoten. Gisteravond zei hij een paar honderd kinderen in Muiden gedag, die zich hadden verzameld voor een lampionnenoptocht om de goedheiligman uit te zwaaien.

Samen met de Pieten en de bonte stoet van kids liep de Sint richting zijn stoomboot. Een van de moeders is enthousiast. "Het is voor onze kinderen goed om een moment te hebben dat je het feestje ook afsluit. Ze genieten intens van de stoomboot die weer richting Spanje gaat. Erg leuk dat dit voor de kinderen wordt georganiseerd. We zwaaien met plezier."

Twee broers uit Muiden vragen zich af of ze nog hun schoen kunnen zetten? "Misschien zijn er nog wel Pieten? Ja, want nog niet iedereen heeft de pakjes al gekregen!" De Sint is resoluut, vlak voordat hij de boot opstapt: "Nee, we gaan geen schoenen meer vullen, daar voor moeten de kinderen toch echt een jaartje wachten."