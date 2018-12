Basketballers Den Helder en Apollo verliezen beide

DEN HELDER - Beide Noord-Hollandse ploegen in de Basketball League hebben donderdagavond hun wedstrijd verloren. Den Helder boekte een thuisnederlaag tegen de Windmills (55-76), terwijl Apollo Amsterdam verloor op bezoek bij Den Bosch: 87-63.

Den Helder Suns - Dutch Windmills

Den Helder kende een voortvarende start tegen de Dutch Windmills. Het eerste kwart werd met 21-19 gewonnen. In het tweede kwart kwamen beide ploegen weinig tot scoren, maar de Windmills deden dat vaker dan Den Helder: 7-14. Het derde en vierde kwart gingen met respectievelijk 17-22 en 10-21 naar de bezoekers, waardoor er een 55-76 einduitslag op het scorebord stond. Boy van Vliet was met vijftien punten topscorer van de ploeg van Peter van Noord.

Den Bosch - Apollo Amsterdam

Ook de basketballers van Apollo zijn er niet in geslaagd om punten te halen. Ook de ploeg van coach Patrick Faijdherbe begon goed en stond na het eerste kwart met 14-21 voor. Het tweede kwart ging het echter mis voor de Amsterdammers. Het gevolg was een ruststand van 46-31 in het voordeel van de Brabanders. Het bleek direct de beslissing te zijn geweest, want ondanks dat Apollohet derde kwart won (12-17) werd het uiteindelijk 87-63.