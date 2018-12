Basketballers Den Helder en Apollo verliezen

DEN HELDER - Beide Noord-Hollandse ploegen in de Basketball League hebben donderdagavond hun wedstrijd verloren. Den Helder slikte een thuisnederlaag tegen de Windmills (55-76), terwijl Apollo Amsterdam op bezoek bij Den Bosch verloor: 87-63.

Den Helder Suns - Dutch Windmills

Den Helder kende een voortvarende start tegen de Dutch Windmills. Het eerste kwart werd met 21-19 gewonnen. In het tweede kwart kwamen beide ploegen weinig tot scoren, maar de Windmills deden dat vaker dan Den Helder: 7-14. Het derde en vierde kwart gingen met respectievelijk 17-22 en 10-21 naar de bezoekers, waardoor er een 55-76 einduitslag op het scorebord stond. Boy van Vliet was met vijftien punten topscorer van de ploeg van Peter van Noord.

Den Bosch - Apollo Amsterdam

Ook de basketballers Apollo-trainer Patrick Faijdherbe begonnen goed en stonden na het eerste kwart met 21-14 voor. Het tweede kwart ging het echter mis voor de Amsterdammers. Het gevolg was een ruststand van 46-31 in het voordeel van de Brabanders. Het bleek direct de beslissing te zijn geweest, want ondanks dat Apollohet derde kwart won (12-17) werd het uiteindelijk 87-63.

Apollo is met vier punten uit dertien duels hekkensluiter in de Dutch Basketball League. Den Helder Suns doet het met zes punten iets minder slecht en staat achtste.